Эксперты Роскачества рассказали, как обезопасить ребенка в интернете

10:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эксперты Роскачества рассказали, как сделать пребывание ребенка в интернете более безопасным. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Специалисты поясняют: вопрос о необходимости организации безопасного учебного процесса в Сети связан с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
По мнению экспертов, ребенок должен знать основные правила цифровой грамотности: не стоит открывать ссылки и сообщения от незнакомцев, нельзя скачивать торренты. Специалисты считают, что родителям стоит внимательнее относиться ко времени, которое ребенок уделяет на не учебные активности – соцсети, игры, развлекательные порталы. Также у взрослых есть возможность установить лимит времени, которое дети могут проводить в интернете. Можно ограничить переходы по запросам на "сомнительные темы", суммы, которые ребенок может потратить на онлайн-покупки.
Постепенно взрослые могут ослабить контроль и передать это детям, чтобы развить у них навыки самоконтроля. В Роскачестве подчеркнули, что ребенок, который самостоятельно использует интернет, входит в "зону риска": в Сети дети могут найти любую информацию, в том числе ту, от которой их стоит оградить.
Ранее сообщалось, что борьбу с кибербуллингом и педофилами в интернете включат в новое пособие по ОБЖ. Информацию добавят в учебники для учащихся восьмых и девятых классов.
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