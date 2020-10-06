В Роскачестве рассказали, как обезопасить банковскую карту от мошенников

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Специалисты Роскачества рассказали, как правильно пользоваться банковскими картами, чтобы не стать жертвами мошенников. Эксперты советуют завести несколько карт, чтобы одна использовалась для покупок в интернете, а на другой хранились сбережения, пишет РИА Новости.

Также специалисты рекомендуют установить лимит на траты. В таком случае, если мошенник получит доступ к счету, он не сможет снять с него все средства. Можно ограничить операции в интернете.

В Роскачестве призвали не сохранять на сторонних сайтах данные карт, а вводить их только при покупке. Также не следует отправлять реквизиты в сообщениях, при необходимости это можно сделать через разные мессенджеры частями.

Эксперты напоминают, что на некоторых ресурсах для оплаты достаточно вписать 16-значный номер карты, срок действия и имя, поэтому эти данные нельзя сообщать. Это касается и кода безопасности на обратной стороне. Вовремя узнать о мошенничестве помогут СМС-уведомления, отмечают специалисты.

Ранее руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы "Амулекс" Алена Зеленовская рассказала, что отправленные мошенникам средства можно вернуть при определенных условиях. По словам эксперта, необходимо обратиться в правоохранительные органы.