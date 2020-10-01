Специалист назвал способ обмана с подписью на банковской карте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Глеб Карманов рассказал агентству "Прайм", как злоумышленники могут в своих целях использовать отсутствие подписи на обратной стороне вашей банковской карты.

По словам специалиста, это может стать для них предлогом для получения нужных данных. К примеру, мошенник может потребовать от вас фото карты или паспорта якобы для подтверждения подписи.

"Злоумышленника всегда интересует только та информация, которая поможет ему провести платежный перевод, поэтому к любым просьбам прислать фото карты всегда нужно относиться с недоверием и ни в коем случае не передавать эти данные. Если возникли сомнения, лучше самостоятельно обратиться в банк", – добавил эксперт.

Ранее юрист рассказал, кто вправе списывать деньги с вашей карты. По словам эксперта, банковские организации вправе снять средства с карты клиента только с его согласия. Исключениями являются случаи, когда на это есть решение суда.