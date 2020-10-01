Специалист назвал способ обмана с подписью на банковской карте

01 октября, 09:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Глеб Карманов рассказал агентству "Прайм", как злоумышленники могут в своих целях использовать отсутствие подписи на обратной стороне вашей банковской карты.
По словам специалиста, это может стать для них предлогом для получения нужных данных. К примеру, мошенник может потребовать от вас фото карты или паспорта якобы для подтверждения подписи.
"Злоумышленника всегда интересует только та информация, которая поможет ему провести платежный перевод, поэтому к любым просьбам прислать фото карты всегда нужно относиться с недоверием и ни в коем случае не передавать эти данные. Если возникли сомнения, лучше самостоятельно обратиться в банк", – добавил эксперт.
Ранее юрист рассказал, кто вправе списывать деньги с вашей карты. По словам эксперта, банковские организации вправе снять средства с карты клиента только с его согласия. Исключениями являются случаи, когда на это есть решение суда.
Россияне стали отказываться от банковских карт
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: