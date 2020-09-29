Юрист рассказал, кто вправе списывать деньги с вашей карты

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин рассказал агентству Прайм, кто может законно списать деньги с вашей банковской карты.
По словам эксперта, банковские организации вправе снять средства с карты клиента только с его согласия. Исключениями являются случаи, когда на это есть решение суда.
"При подписании кредитного договора банки дают клиенту заполнить согласие на безакцептное списание средств. Это удобно для должника по кредитному договору, так как он дает банку распоряжение ежемесячно списывать установленную сумму со счета без дополнительных действий", – пояснил Редин.
Он добавил, что это дает преимущество банку в случае, если клиент забыл внести платеж или у него финансовые трудности. Тогда деньги могут быть списаны с другого его счета.
Ранее эксперт рассказал об опасности хранения пенсии на банковской карте. По словам руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана, получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
Таким образом, закон защищает госфинансы от "лишних" трат, поскольку пенсионер может эмигрировать или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу.
Социальные выплаты с 1 октября будут начисляться на карту "Мир"
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