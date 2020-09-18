Эксперт рассказал, как поступить при отправке денег не на ту банковскую карту

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Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил, что при ошибочной отправке денег не на ту банковскую карту надо подключать банк, который свяжется с банком получателя. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По его словам, можно попробовать связаться с получателем перевода напрямую. Если тот не захочет идти навстречу, то можно пригрозить судом, говорит Кричевский.
"Самый простой способ избежать такой проблемы – перепроверять реквизиты платежа. В любом банковском приложении адресат и данные перевода перепроверяются во время подтверждения платежа, поэтому, чтобы ошибиться, нужно не заметить помарку в реквизитах дважды", – отмечает эксперт.
При этом Кричевский говорит, что ряд банков проводит разбирательства дистанционно, а в некоторых потребуется писать заявление, нужное для возврата. Затем, как ожидается, банк связывается с другим банком, где действует счет ошибочного получателя.
Ко всему прочему, клиент, допустивший ошибку, может попробовать решить вопрос самостоятельно. Для этого надо сделать перевод символической суммы, например одного рубля, указав в комментарии свой контактный телефон. Таким образом, попытаться договориться с получателем денег, минуя обращения в кредитные организации.
Ранее ЦБ раскрыл схему мошенничества с использованием голосового меню. Один из банков сообщил о резком росте числа звонков клиентам от мошенников, причем злоумышленники знали точную сумму на счетах.
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