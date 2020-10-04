Назван способ вернуть отправленные мошенникам средства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы "Амулекс" Алена Зеленовская рассказала, что отправленные мошенникам средства можно вернуть при определенных условиях. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам эксперта, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

"В своем заявлении желательно изложить обстоятельства как можно подробнее: постарайтесь вспомнить имена "менеджеров", сделать скриншоты с исходящими номерами телефонов, данных карты получателя и отразить другие важные сведения", – рассказала Зеленовская.

Специалист объяснила, что банк не сможет помочь вернуть средства, если транзакцию инициировал сам пострадавший. Кроме того, невозможно отменить сам перевод, если мошенники узнали какие-либо данные банковской карты. В таком случае, рассчитывать на возвращение денег можно только в том случае, если злоумышленников поймают.

Консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Глеб Карманов ранее рассказал, как злоумышленники могут в своих целях использовать отсутствие подписи на обратной стороне банковской карты. Специалист предостерег от отправки фотографий с данными, которые указаны на обороте, поскольку именно там находится код, необходимый для подтверждения транзакций.

