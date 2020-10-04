Назван способ вернуть отправленные мошенникам средства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы "Амулекс" Алена Зеленовская рассказала, что отправленные мошенникам средства можно вернуть при определенных условиях. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам эксперта, необходимо обратиться в правоохранительные органы.
"В своем заявлении желательно изложить обстоятельства как можно подробнее: постарайтесь вспомнить имена "менеджеров", сделать скриншоты с исходящими номерами телефонов, данных карты получателя и отразить другие важные сведения", – рассказала Зеленовская.
Специалист объяснила, что банк не сможет помочь вернуть средства, если транзакцию инициировал сам пострадавший. Кроме того, невозможно отменить сам перевод, если мошенники узнали какие-либо данные банковской карты. В таком случае, рассчитывать на возвращение денег можно только в том случае, если злоумышленников поймают.
Консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Глеб Карманов ранее рассказал, как злоумышленники могут в своих целях использовать отсутствие подписи на обратной стороне банковской карты. Специалист предостерег от отправки фотографий с данными, которые указаны на обороте, поскольку именно там находится код, необходимый для подтверждения транзакций.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: