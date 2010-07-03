Почему эксперимент Amazon по замене людей роботами привел к росту увечий сотрудников?

Журналисты калифорнийского издания Reveal получили доступ к внутренним документам компании Amazon, в частности к отчетам о травмах, полученных сотрудниками при работе на складах. Изучив графики, они выяснили, что за последние 4 года количество тяжелых травм сотрудников выросло почти на 50%, причем происходит это на тех складах, где задействованы роботы.





Фото: AP/Ross D. Franklin

С 2014 года Amazon использует для транспортировки грузов складских роботов, и все это время в прессе регулярно появлялись материалы под заголовками "Amazon заменила роботами 20 000 рабочих", "Роботы Amazon оказались в пять раз эффективнее людей" и подобными. Согласно оценкам, роботы позволили снизить операционные расходы каждого склада примерно на 20 процентов (а это 22 миллиона долларов).

Компания использует роботов Kiva, представляющих собой квадратную платформу на колесах, высотой 40 сантиметров и весом примерно 130 килограммов. Робот передвигается со скоростью примерно 7,5 километра в час и способен перевозить грузы весом около 280 килограммов.

На складах, где задействованы роботы, можно разместить на 50 процентов больше товаров по сравнению с теми, где работают люди.



При этом представители Amazon всегда заявляли, что роботизация позволила им снизить количество травм персонала. И вдруг выяснилось, что это совсем не так: машины травмируют людей. Почему же так происходит? Все дело в том, что, как ни странно, никто из производителей роботов не встраивает в них те самые Три закона робототехники, которые сформулировал еще в 1942 году писатель-фантаст Айзек Азимов:

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому закону.

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит предыдущим законам.

Но ни один современный робот просто не умеет уверенно отличать человека от других предметов! Люди воспринимаются программами всего лишь как движущиеся препятствия. Даже самые продвинутые алгоритмы, использующиеся в беспилотных автомобилях, часто не способны отличить человека от столба, дерева или урны. Что уж говорить о складских погрузчиках, главная задача которых – всего лишь доставить груз из точки А в точку В.



Фото: AP/Julio Cortez

Правда, обвинять в этом нерадивых программистов или жадных боссов компаний бессмысленно. Причина в другом: на нынешнем этапе развития роботы просто не способны со стопроцентной точностью идентифицировать человека – для этого им не хватает мозгов. Вы же не станете требовать от электрочайника, чтобы он сочинял поэмы или писал картины маслом.



Сегодняшние роботы – это те же чайники, просто чуть более продвинутые, и распознавание биологических объектов (а уж тем более выделение среди них людей в особую категорию с высшим приоритетом) для них такая же непосильная задача, как и создание произведений искусства.



Робот – это машина, механизм; ему просто нечем понять, что перед ним человек. Для этого нужен интеллект, хотя бы самый простенький, а мы пока не только не можем его сконструировать, но даже не способны определить, что же это в конце концов такое. Поэтому и относиться к ныне существующим роботам следует так же, как к механизмам: во время их работы следует держаться от них подальше.

Кстати, все это относится даже к таким симпатичным машинам, как робот-собака Spot компании Boston Dynamics. После вывода их в свободную продажу и забавных видеороликов, заполонивших интернет, многие решили приобрести Spot в личное пользование в качестве домашнего любимца. Но в Boston Dynamics отговаривают от этого и вообще крайне не рекомендуют использовать машину в тесном контакте с людьми. Spot – промышленный робот, у него нет системы распознавания человека.

Инструкция запрещает приближаться к нему на расстояние менее 2 метров и категорически запрещает прикасаться к роботу после включения: механические суставы могут легко защемить и сломать палец, попавший в них.

Одним словом, от роботов пока нельзя ожидать трепетного отношения к Homo Sapiens, а Три закона робототехники еще очень долго останутся исключительно литературной выдумкой. Хотя…