Каждый пятый россиянин подвергался травле – ВЦИОМ

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ВЦИОМ подсчитал, что 18% россиян сталкивались с травлей в свой адрес, а 16% наблюдали агрессивное поведение по отношению к другим. Об этом сообщает сообщает Pravda.Ru.

Большинство страдали от буллинга в школе – 38%, чуть меньше – 32% – на работе. При этом 15% респондентов рассказали о травле в семье, 13% – в вузе или колледже, 12% – среди знакомых, 11% – в армии, 7% – в интернете.

3% опрошенных признались, что сами выступали в роли агрессоров.

Ранее эксперт рассказал о видах кибербуллинга. Так, отторжение – это умышленное исключение человека из какой-либо онлайн-группы или чата.

Это особенно опасно в случае с детьми, которым такой вид кибербуллинга может нанести серьезную травму, поскольку они будут чувствовать себя отвергнутыми.

