Ольга Ярославская рассказала, как минимизировать буллинг в школах

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Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская во время онлайн-конференции "Стоп, травля!", проводимой при поддержке АО "Москва Медиа", рассказала о способах минимизации буллинга в школах.

По ее словам, важно, чтобы в образовательных учреждениях с детьми проводили беседы, в рамках которых говорили, что нельзя нарушать личное пространство другого ребенка, а также разъясняли правила поведения по отношению к человеку, который имеет не такую внешность, как у других.

"В каждой школе должен быть выработан алгоритм вписания в школу любого возраста новенького ребенка. Вот он приходит новенький, у каждого классного руководителя должна быть памятка для новенького ребенка, в которой говорится, что надо говорить детям, как надо проговаривать с самим ребенком и его семьей, как они обращают ребенка и его семью в эту безопасную философию школ", – отметила Ярославская.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что власти Москвы стараются уделять буллингу больше внимания, поскольку это не является специфической проблемой отдельного региона. Она добавила, что для борьбы с буллингом ведется работа с родителями и педагогами, создаются специальные службы, подключаются профессиональные люди, которые помогают разрешить возникшую конфликтную ситуацию.

17 февраля при поддержке Объединенной редакции "Москва Медиа" проходит онлайн-конференция "Стоп, травля!". На конференции жертвы издевательств делятся своими историями, а эксперты отвечают на самые актуальные вопросы: что такое буллинг, в чем его причины, а главное – как ему противостоять. Конференция состоит из трех тематических блоков: буллинг в школе, на работе и в интернете. В этих местах люди чаще всего сталкиваются с травлей.