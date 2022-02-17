Известный блогер с киберпротезом Илья Морковский рассказал о травле на работе

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Известный блогер с киберпротезом Илья Морковский признался, что сталкивался с отказами при приеме на работу из-за отсутствия руки.

"В 2013 году я переехал из Хабаровска в Москву и просил о переводе внутри банка, предупредив о том, что у меня есть инвалидность, после чего прошел двухнедельный курс переобучения – с менеджера на кредитного эксперта – и сдал экзамены на отлично. Когда всех распределяли по местам работы, все фамилии зазвучали, кроме моей. Тут я понял, что сейчас будет что-то очень "интересное" происходить. В итоге мне говорят: "Ты классный, ты сдал все на отлично, но мы, к сожалению, не можем тебя допустить до работы с клиентами банка, потому что, скорее всего, им будет неудобно с тобой работать, у тебя есть особенности во внешности", – рассказал он во время онлайн-конференции "Стоп, травля!", проводимой при поддержке АО "Москва Медиа".

По его словам, никто не называл вещи своими именами, но ему намекнули, что работы не будет.

Морковский признался, что после данного инцидента он побоялся выйти в свет и рассказать об этом публично, потому что ощущал чувство стыда и страха.

Ранее телеведущая Елена Ханга рассказала, как ей удалось пережить травлю. В этом ей помогла мама, которая подарила ей другой мир – спортивный, в котором она смогла ощутить себя уверенно. Она посоветовала всем родителям, у кого есть дети с другим цветом кожи, другой национальности, так же отдать их в спорт или другую деятельность, чтобы они смогли реализовать себя и показать свои успехи.

17 февраля при поддержке Объединенной редакции "Москва Медиа" проходит онлайн-конференция "Стоп, травля!". На конференции жертвы издевательств делятся своими историями, а эксперты отвечают на самые актуальные вопросы: что такое буллинг, в чем его причины, а главное – как ему противостоять. Конференция состоит из трех тематических блоков: буллинг в школе, на работе и в интернете. В этих местах люди чаще всего сталкиваются с травлей.