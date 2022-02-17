Милонов рассказал, что не обращает внимания на травлю в Сети

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Депутат Виталий Милонов во время онлайн-конференции "Стоп, травля!", проводимой при поддержке АО "Москва Медиа", рассказал, что никак не реагирует на травлю в Сети. По его словам, нет смысла обращать внимание на людей, которые плохо воспитаны.

"Помните, как Воланд говорил, что при всем уважении ни первые, ни вторые, ни третьи ничем не помогут в данном случае. Идти, конечно, ни к кому не нужно, потому что на обиженных воду возят. И обращать внимание на какого-то идиота, который пишет в комментариях, что он идиот? Ну что же я могу сделать, плохо воспитан человек", – заявил Милонов.

Ранее юрист Людмила Айвар рассказала, как защититься от травли в Сети. По ее словам, при травле можно подать иски против социальных сетей или автора публикации, также следует обратиться в Роскомнадзор для удаления нежелательных комментариев и возмещения морального вреда.

До этого уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о способах минимизации буллинга в школах. По ее словам, важно, чтобы в образовательных учреждениях с детьми проводили беседы, в рамках которых говорили, что нельзя нарушать личное пространство другого ребенка, а также разъясняли правила поведения по отношению к человеку, который имеет не такую внешность, как у других.

17 февраля при поддержке Объединенной редакции "Москва Медиа" проходит онлайн-конференция "Стоп, травля!". На конференции жертвы издевательств поделились своими историями, а эксперты ответили на самые актуальные вопросы: что такое буллинг, в чем его причины, а главное – как ему противостоять. Конференция прошла в трех тематических блоках: буллинг в школе, на работе и в интернете. Именно здесь люди чаще всего сталкиваются с травлей.