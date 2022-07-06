Юрист напомнила россиянам об авторском праве на мемы

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Мем является мультимедийным пользовательским контентом с картинкой или фразой, защищенной товарным знаком, рассказала координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совфеде, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина.

"Это такое же произведение, прикольная фраза, которая стала вирусной. Если этот мем захочет присвоить кто-то другой, это будет нарушением авторского права. Мемы – это составные объекты авторских прав", – сказала Рытвина в беседе с "Национальной службой новостей".

Ранее диджитал-продюсер музыкальных проектов, директор блогеров-миллионников, мастер Высшей школы "Останкино" Евгений Вольтов заявил, что в образовательный видеоконтент необходимо внедрять геймификацию для увеличения интереса к нему школьников.

По словам эксперта, важно найти баланс между развлечением и обучением. При этом геймификация не должна искажать смысл и служить в данном случае только в качестве инструмента.

