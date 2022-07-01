Эксперт рассказал о том, как сделать образовательный контент интересным для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В образовательный видеоконтент необходимо внедрять геймификацию для увеличения интереса к нему школьников, считает диджитал-продюсер музыкальных проектов, директор блогеров-миллионников, мастер Высшей школы Останкино Евгений Вольтов.
"Тем не менее, как показывает практика, именно геймификация любого типа контента для школьников позволяет сделать его интересным. То есть возбудить тот самый интерес для того, чтобы это было непринудительно", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".
По словам эксперта, необходимо найти баланс между развлечением и обучением.
При этом геймификация не должна искажать смысл и служить в данном случае только в качестве инструмента. По мнению Вольтова, продвижением образовательного видеоконтента должны заниматься блогеры, они смогут заинтересовать учащихся.
Ранее физиологи из Свободного университета Амстердама, Университета Дуйсбург-Эссена и Каролинского института сообщили, что компьютерные игры положительно влияют на детей, а социальные сети и телевизор ведут к деградации.
По мнению ученых, генетика может сказываться на обучении, а социально-экономический статус сильно влиять на проведенное перед экраном время. Во время эксперимента специалисты оценили влияние просмотра видео, общения или игр на интеллектуальные способности ребенка.
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