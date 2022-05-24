В ГД выступили с идеей создать киберспортивные роты для альтернативной службы в армии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Создание киберспортивных рот для альтернативной службы и льготы по ипотеке являются потенциальными мерами поддержки киберспортсменов, заявил зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.
"В их число могут войти льготы по ипотечным кредитам, отсрочка от армии, создание киберспортивных рот как способа альтернативной службы, льготы при получении высшего образования. Кроме того, мы рассмотрим возможность уменьшения минимального возраста для зачисления на начальный этап спортподготовки по киберспорту – с 14 до 12 лет", – приводит РИА Новости его слова.
По мнению депутата, необходимо закрепить в законодательстве понятие "дистанционные соревнования" для легализации проведения киберсоревнований, а для обычных соревнований нужно создать механизм признания киберспортивных арен спортивными объектами.
Также должна быть доработана идея о внеконкурсном приеме в вузы профессиональных спортсменов с высокими результатами, что позволит увеличить популярность студенческого спорта в российских учебных заведениях и предотвратить отток таких спортсменов за рубеж.
Ранее президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил о подготовке предложений по мерам поддержки киберспорта в РФ. В частности, предлагается дать киберспортсменам отсрочку от армии.
В конце марта правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от армии для специалистов отечественных IT-компаний. Решение было принято в рамках мер поддержки российской экономики в условиях санкций. Так, претендовать на отсрочку могут молодые люди до 27 лет, которые имеют высшее образование и стаж работы в IT-компаниях не меньше одного года.
В Москве обсудили развитие киберспорта
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