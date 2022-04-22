В России предложили дать киберспортсменам отсрочку от армии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Федерация компьютерного спорта России подготовила предложения по мерам поддержки киберспорта в РФ. В частности, предлагается дать киберспортсменам отсрочку от армии, рассказал президент организации Дмитрий Смит.
"Сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте", – цитирует его ТАСС.
Смит не пояснил, о какой именно роте идет речь, однако отметил, что там киберспортсмены могут оказаться полезными, поскольку у них развита мелкая моторика, необходимая в условиях современного вооружения.
Помимо отсрочки от военной службы, в ФКС предлагают предусмотреть внеконкурсный отбор на университетских программах бакалавриата и специалитета для киберспортсменов, добившихся высоких результатов на международных соревнованиях.
В конце марта правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от армии для специалистов отечественных IT-компаний. Решение было принято в рамках мер поддержки российской экономики в условиях санкций. Так, претендовать на отсрочку могут молодые люди до 27 лет, которые имеют высшее образование и стаж работы в IT-компаниях не меньше одного года.
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