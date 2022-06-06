Ученые заявили, что компьютерные игры благотворно влияют на детей

16:36
Фото: ТАСС/DPA/Oliver Berg
Компьютерные игры положительно влияют на детей, а социальные сети и телевизор ведут к деградации. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на группу физиологов из свободного университета Амстердама, Университета Дуйсбург-Эссена и Каролинского Института.
Для своего исследования специалисты создали игру с миссиями, которые должны были проходить дети. В общей сложности в эксперименте участвовали 9 855 школьников в возрасте 9–10 лет. При исследовании также учитывались генетические различия и социально-экономический статус семьи.
По мнению ученых, генетика может сказываться на обучении, а социально-экономический статус сильно влиять на проведенное перед экраном время. Во время эксперимента специалисты оценили влияние просмотра видео, общения или игр на интеллектуальные способности ребенка.
В результате выяснилось, что играющие в экшен-игру школьники, по сравнению с использующими обычную программу детьми, улучшили контроль внимания, скорость чтения и точность. У них также стали лучше оценки. При этом значительное влияние игры оказывали на знание математики и иностранных языков.
"К примеру, чтение, оно зависит не только от языковых способностей, но и от других функций, таких как рабочая память, умение моментально перерабатывать информацию, развивать систему внимания, которая направляет усвоение письменного текста. Все эти навыки хорошо развивают виртуальные игры. Они требуют быстрых решений, большого зрительного внимания, способности переключаться между различными состояниями внимания и быстро прогнозировать исходы действий", – рассказал один из авторов исследования Брюно Соус.
Ученые также по-разному оценивали влияние просмотра телевизора и просмотра онлайн-видео. Однако оказалось, что они не оказывают существенного влияния на изменение интеллекта ребенка. При этом отмечается, что на школьников влияет содержание видео.
Исследование также подтвердило связь между уровнем образования родителей и исходным уровнем интеллекта ребенка.
Ранее доцент кафедры психологии образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Роман Демьянчук рассказал, что изменение эмоционального состояния и поведения ребенка, появление нехарактерных страхов являются признаками для обращения к психологу. По словам Демьянчука, родители могут бесплатно обратиться к школьному психологу или к курирующему психолого-педагогическому центру для понимания проблем ребенка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: