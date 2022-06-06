Ученые заявили, что компьютерные игры благотворно влияют на детей

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Компьютерные игры положительно влияют на детей, а социальные сети и телевизор ведут к деградации. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на группу физиологов из свободного университета Амстердама, Университета Дуйсбург-Эссена и Каролинского Института.

Для своего исследования специалисты создали игру с миссиями, которые должны были проходить дети. В общей сложности в эксперименте участвовали 9 855 школьников в возрасте 9–10 лет. При исследовании также учитывались генетические различия и социально-экономический статус семьи.

По мнению ученых, генетика может сказываться на обучении, а социально-экономический статус сильно влиять на проведенное перед экраном время. Во время эксперимента специалисты оценили влияние просмотра видео, общения или игр на интеллектуальные способности ребенка.

В результате выяснилось, что играющие в экшен-игру школьники, по сравнению с использующими обычную программу детьми, улучшили контроль внимания, скорость чтения и точность. У них также стали лучше оценки. При этом значительное влияние игры оказывали на знание математики и иностранных языков.

"К примеру, чтение, оно зависит не только от языковых способностей, но и от других функций, таких как рабочая память, умение моментально перерабатывать информацию, развивать систему внимания, которая направляет усвоение письменного текста. Все эти навыки хорошо развивают виртуальные игры. Они требуют быстрых решений, большого зрительного внимания, способности переключаться между различными состояниями внимания и быстро прогнозировать исходы действий", – рассказал один из авторов исследования Брюно Соус.

Ученые также по-разному оценивали влияние просмотра телевизора и просмотра онлайн-видео. Однако оказалось, что они не оказывают существенного влияния на изменение интеллекта ребенка. При этом отмечается, что на школьников влияет содержание видео.

Исследование также подтвердило связь между уровнем образования родителей и исходным уровнем интеллекта ребенка.

Ранее доцент кафедры психологии образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Роман Демьянчук рассказал, что изменение эмоционального состояния и поведения ребенка, появление нехарактерных страхов являются признаками для обращения к психологу. По словам Демьянчука, родители могут бесплатно обратиться к школьному психологу или к курирующему психолого-педагогическому центру для понимания проблем ребенка.

