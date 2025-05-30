HR-эксперт Лоикова: за репосты "пацанских цитат" могут не взять на работу

В каждой третьей компании просматривают соцсети кандидатов перед собеседованием, выяснили аналитики. Какие выводы можно сделать по странице и как сделать ее более привлекательной, разбиралась Москва 24.

От постов до аватара

Соцсети кандидатов при приеме на работу учитывают 14% российских работодателей, сообщили "Известия" со ссылкой на исследование сервисов по поиску вакансий. Еще 20% изучают их формально, а 65% заявили, что в принципе не занимаются чем-то подобным.

Также для большинства организаций (72%) значение имеет общее впечатление от аккаунта. При этом 66% интересуют конкретно тексты и посты, а 59% – фотографии. На комментарии под публикациями, а также манеру общения и поведения в Сети обращают внимание 52% работодателей, тогда как на аватар – 48%. Подписки на группы и каналы назвали показательными 34%, а 28% отметили, что просматривают список друзей.

Кроме того, при найме руководителей контент на странице кандидатов стал причиной для отказа в 10% случаев. Еще 14% компаний после изучения соцсетей не стали нанимать линейный персонал, а 28% – любых специалистов независимо их от должности.

Скандализм и инфантильность

Проверка соцсетей соискателей актуальна во всех сферах, начиная от офисных профессий и заканчивая рабочими специальностями. Такой подход позволяет определить, совпадают ли ценности и цели компании с теми, которых придерживается потенциальный сотрудник, заявила Москве 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Зачастую в резюме каждый выглядит прекрасно, а в интернете раскрывается совершенно иначе. Работодатели хотят знать больше о жизни человека, его интересах, увидеть отпечаток личности и получить дополнительную информацию, чтобы исключить риски для бизнеса. Ведь найм и адаптация кадров – дорогостоящая процедура, к которой надо подходить тщательно.

В первую очередь нанимателей отталкивает тональность публикаций в профиле, указала эксперт. В частности, скандалистов выдают грубые, язвительные комментарии или посты, а также оскорбления в адрес других пользователей.

"Если есть фотографии с вечеринок или с огромным количеством купюр в руках, репосты себе на стену "пацанских цитат" или достижений из мобильных игр – это признаки моветона и инфантилизма", – сказала Лоикова.

Нередко меняет впечатление в худшую сторону и общая активность в Сети. По словам эксперта, соискатель, который сидит в интернете слишком много и постоянно постит фото или видео, вероятнее всего, получит отказ.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Закрытый профиль в соцсетях или его отсутствие, а также использование не своего имени или фотографий наталкивают на мысль: или человеку есть, что скрывать, или он не умеет коммуницировать. Кажется, что он прячется и совершает социально неодобряемые действия.

Чтобы улучшить цифровой имидж, Лоикова рекомендовала вести себя в Сети более сдержанно и не публиковать противоречивый контент в открытом доступе. В идеале же вовсе поддерживать деловой образ, стараясь подписываться на профильные сообщества и репостить из них экспертные материалы, заключила специалист.

