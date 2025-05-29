HR-эксперт Мурадян назвал самые удачные месяцы для поиска новой работы

29 мая, 19:39Общество
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Решение уволиться летом может создать трудности при поисках новой работы. Таким мнением с Москвой 24 рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян.
По его словам, в целом летом достаточно сложно сменить работу.
Высокий сезон – это сентябрь – середина ноября. Затем снова идет спад из-за новогодних каникул и праздников. И уже следующее повышение наступает в начале марта и продолжается до середины мая. Поэтому начинать подыскивать новую работу лучше примерно в конце августа, отметил Мурадян.
Идея уволиться летом, чтобы погулять, отдохнуть и с новыми силами искать вакансии в сентябре, тоже не очень удачная, считает эксперт.
"Безработный кандидат находится в слабой переговорной позиции, ведь надо жить на что-то и платить по счетам. Поэтому ему легче согласиться на менее выгодные условия, чем долго искать", – предупредил эксперт.
Кроме того, Мурадян отметил, что нередко среди работодателей более востребованы соискатели, которые уже заняты.
"Это чисто психологический момент: якобы если у человека все и так хорошо с работой, значит, он успешный", – пояснил специалист.
Ранее HR-эксперт Екатерина Зеленкова рассказала, что россияне все чаще увольняются из-за выгорания. Кроме того, многие пишут заявление об увольнении, когда возникают трудности в совмещении работы и личной жизни, так как есть тенденция больше проводить время с семьей.