HR-эксперт Мурадян назвал самые удачные месяцы для поиска новой работы

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Решение уволиться летом может создать трудности при поисках новой работы. Таким мнением с Москвой 24 рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян.

По его словам, в целом летом достаточно сложно сменить работу.





Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Это низкий сезон для трудоустройства: многие уходят в отпуска, в том числе и лица, которые принимают решение о найме сотрудников. Да и в целом деловая активность летом всегда чуть ниже.

Высокий сезон – это сентябрь – середина ноября. Затем снова идет спад из-за новогодних каникул и праздников. И уже следующее повышение наступает в начале марта и продолжается до середины мая. Поэтому начинать подыскивать новую работу лучше примерно в конце августа, отметил Мурадян.

Идея уволиться летом, чтобы погулять, отдохнуть и с новыми силами искать вакансии в сентябре, тоже не очень удачная, считает эксперт.

"Безработный кандидат находится в слабой переговорной позиции, ведь надо жить на что-то и платить по счетам. Поэтому ему легче согласиться на менее выгодные условия, чем долго искать", – предупредил эксперт.

Кроме того, Мурадян отметил, что нередко среди работодателей более востребованы соискатели, которые уже заняты.

"Это чисто психологический момент: якобы если у человека все и так хорошо с работой, значит, он успешный", – пояснил специалист.



Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала И в целом о человеке, который поддался соблазну все бросить, чтобы гулять все лето, может сложиться не очень хорошее мнение. Это значит, что у него короткий горизонт планирования и в любой момент он может встать и уйти.

Ранее HR-эксперт Екатерина Зеленкова рассказала, что россияне все чаще увольняются из-за выгорания. Кроме того, многие пишут заявление об увольнении, когда возникают трудности в совмещении работы и личной жизни, так как есть тенденция больше проводить время с семьей.

