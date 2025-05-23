Депутат Нилов: зарплату сотруднику не смогут уменьшить более чем на 20%

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Работодатель не сможет снизить размер зарплаты сотрудника при дисциплинарных взысканиях более чем на 20%. Соответствующий законопроект комитет Госдумы по соцполитике рекомендовал принять во втором чтении, заявил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов.

Нижняя палата внесла проект в российское правительство еще в конце 2023 года. По словам Нилова, за прошедшее время удалось существенно доработать законопроект, чтобы достигнуть и отразить в его тексте баланс интересов заинтересованных сторон.

В частности, теперь работодатель в локальном нормативном акте о системе премирования может предусмотреть с учетом мнения профсоюза условие о снижении размера премии провинившемуся работнику в отношении тех премий, которые начисляются за период, когда было применено дисциплинарное взыскание.

"При этом снижение размера премии не может уменьшать размер месячной зарплаты более чем на 20%. Иными словами, работодатель не вправе многократно лишать сотрудника премии за однократный дисциплинарный проступок", – пояснил собеседник агентства.

Депутат отметил, что в первом варианте проект должен был отразить в нормах Трудового кодекса России постановление Конституционного суда о реализации права сотрудника на своевременную и полную выплату справедливой зарплаты.

Данный вопрос возник, поскольку работодатели из-за некоторого законодательного пробела злоупотребляют возможностью произвольно лишать работника премии, если у него было какое-либо дисциплинарное взыскание, уточнил Нилов.

В связи с этим, считает он, нужен механизм, позволяющий защитить интересы сотрудника и его доходы, а также сохранить за работодателем право применять дисциплинарные взыскания за ненадлежащие исполнение обязанностей.

Однако раньше в проекте закона позиция Конституционного суда была отражена не полностью, подчеркнул парламентарий. Там не учитывалось, что факт применения к работнику дисциплинарного взыскания должен влиять на выплату только тех премий, начисляемых за период, когда взыскание не было погашено.

Кроме того, кабмин в проекте не указал, что снижение размера выплат не должно приводить к уменьшению размера зарплаты сотрудника более чем на четверть. Из-за этого появился риск того, что человек с большой процентной долей премии в составе зарплаты при наложении дисциплинарного взыскания мог получить из-за депремирования "голый" оклад или тариф, заключил парламентарий.

Ранее в ГД предложили учитывать надбавки при работе в выходные и праздники. Как указано в пояснительной записке, предлагается установить для оплаты труда в указанные дни порядок, аналогичный тому, который применяется для оплаты сверхурочных работ.

В соответствии с ТК РФ, за сверхурочную работу полагается оплата, рассчитываемая с учетом оклада, а также компенсационных и стимулирующих выплат.