Юрист Свиридов: за выброс строительного мусора у дома грозит штраф

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В обычные придомовые контейнеры можно выбрасывать мусор, который образуется в повседневной жизни: пищевые отходы, упаковку, бумагу и другое. Об этом в разговоре с Life.ru заявил ведущий юрист Матфей Свиридов.

"Что же категорически нельзя выбрасывать? Прежде всего – строительный мусор и крупногабаритные предметы: старая мебель, кирпичи, доски, обломки после ремонта. Также запрещены опасные отходы: ртутьсодержащие приборы, батарейки, электроника, люминесцентные лампы – они требуют специальной утилизации", – пояснил эксперт.

Он также напомнил о запрете на стекло, острые предметы, краски, растворители и масла. Эти отходы опасны для работников, которые занимаются сбором мусора, и наносят вред окружающей среде.

За нарушения предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 30 тысяч, для юрлиц – 100 тысяч.

Свиридов рекомендовал для утилизации строительного мусора обратиться к лицензированной компании. Электронику и батарейки он посоветовал сдавать в специальные пункты приема.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сказал, что за выброшенный мимо урны мусор предусмотрено наказание. Россиянам могут назначить штраф в размере 2–3 тысяч рублей, а при повторном правонарушении в течение года он увеличится до 5 тысяч.

Протокол могут составить как правоохранители, так и муниципальные инспекторы или представители природоохранных органов.