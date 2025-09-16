Эксперт ЖКХ Бондарь: за выброшенный мимо урны мусор грозят штрафы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За выброшенный мимо урны мусор может грозить наказание, вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

За соответствующий поступок гражданам могут назначить штраф от 2 до 3 тысяч рублей. При повторном правонарушении, совершенном в течение года, размер наказания вырастет до 5 тысяч рублей.

Эксперт уточнил, что протокол о правонарушении может быть составлен правоохранителями, муниципальными инспекторами и представителями природоохранных органов. В случае если мусор будет выброшен мимо урны на территории школы, администрация образовательного учреждения может сделать фото или снять видео, а после направить заявление участковому.

Однако Бондарь предупредил, что в некоторых ситуациях предусмотрено более жесткое наказание. Например, если из-за выброшенного мимо урны мусора был причинен вред здоровью людей или окружающей среде. В таком случае штраф может составить от 5 до 7 тысяч рублей.

"Организация несанкционированной свалки может привести даже к уголовной ответственности по статье 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов"). Штраф в таком случае может быть до 200 тысяч рублей или возможно лишение свободы до двух лет", – заключил эксперт.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что соседям, которые мусорят в многоквартирном доме, могут выписать штраф до 19 тысяч рублей. Она напомнила, что подъезды, лестничные площадки, лифты – это места общего пользования.

Если соседи регулярно оставляют мешки с отходами, следует заснять это на видео или сделать фото. Обратиться с жалобой можно сразу в несколько инстанций, в том числе в Роспотребнадзор, МЧС или полицию.