"Известия": штрафы за загрязнение водоемов увеличат вдвое

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В России могут вдвое увеличить штрафы для граждан за загрязнение водоемов канализационными стоками и мусором. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект от Республики Крым в первом чтении в сентябре, сообщает газета "Известия".

На сегодняшний день минимальный штраф для физлиц за загрязнение водоемов составляет от 500 рублей до 1 тысячи, а максимальный – от 1,5 до 2 тысяч рублей. По мнению депутатов, такой размер штрафов не останавливает нарушителей от загрязнений.

В проекте подчеркивается, что одним из факторов, влияющих на качество питьевой воды в Крыму, является сброс гражданами канализационных сточных вод в водоемы, которые затем используются как источники питьевого и хозяйственно-бытового водопользования. К примеру, согласно статистике Росводресурсов, в 2022 году объем таких стоков составлял 36,18 миллиарда кубометров, а в 2023 году – уже 37,47 миллиарда.

Самовольный сброс россиянами канализационных вод в Крыму был зафиксирован в Алуште, Ялте, Феодосии, Судаке, Симферополе и еще нескольких районах полуострова.

В начале июля межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку по факту загрязнения реки Яузы вблизи 1-го Медведковского моста.

Специалисты остановили распространение загрязнения, а также отобрали пробы воды на участках реки. По результатам проверки надзорное ведомство рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее юрист напомнила, что за прогулку детей у водоема без присмотра родителей могут привлечь к уголовной ответственности. По Семейному кодексу ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей несут родители. При этом водоем для ребенка – небезопасное место, поэтому он должен быть возле него в сопровождении взрослых.