Юрист Георгиева: родителей могут посадить на год из-за отдыха ребенка у воды

Фото: depositphotos/DenysKuvaiev

За прогулку детей у водоема без присмотра родителей могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Она напомнила, что по Семейному кодексу ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей несут родители. При этом водоем для ребенка – небезопасное место, поэтому они должны быть возле него в сопровождении взрослых.





Алла Георгиева юрист Неважно, ушел ребенок без спроса или с согласия родителей: если он один находится у воды, то на взрослых может быть возложена ответственность. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, защите прав и законных интересов детей положен штраф – от 100 до 500 рублей.

"Правда, это произойдет, только если кто-то заявит на родителей в полицию либо если это выявят сами правоохранительные органы", – пояснила юрист.

Однако, если с ребенком на водоеме что-то произойдет (к примеру, он получит травму или начнет тонуть), родителей ждет уже уголовная ответственность за оставление его в опасности.

"В этом случае грозит штраф до 80 тысяч рублей, но могут и посадить на срок до года", – предупредила Георгиева.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин напомнил, что детей никогда нельзя оставлять в воде без присмотра. Если ребенок тонет, то от испуга не понимает, что с ним происходит. Поэтому дети зачастую не подают сигналов о помощи, пояснил эксперт.

