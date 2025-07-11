Юрист Георгиева: родителей могут посадить на год из-за отдыха ребенка у воды

11 июля, 19:35Общество
Фото: depositphotos/DenysKuvaiev
За прогулку детей у водоема без присмотра родителей могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.
Она напомнила, что по Семейному кодексу ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей несут родители. При этом водоем для ребенка – небезопасное место, поэтому они должны быть возле него в сопровождении взрослых.
"Правда, это произойдет, только если кто-то заявит на родителей в полицию либо если это выявят сами правоохранительные органы", – пояснила юрист.
Однако, если с ребенком на водоеме что-то произойдет (к примеру, он получит травму или начнет тонуть), родителей ждет уже уголовная ответственность за оставление его в опасности.
"В этом случае грозит штраф до 80 тысяч рублей, но могут и посадить на срок до года", – предупредила Георгиева.
Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин напомнил, что детей никогда нельзя оставлять в воде без присмотра. Если ребенок тонет, то от испуга не понимает, что с ним происходит. Поэтому дети зачастую не подают сигналов о помощи, пояснил эксперт.