Врач Вознесенский: заболеть церкариозом можно после купания в стоячих водоемах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заразиться церкариозом можно при купании в стоячих водоемах. Об этом Москве 24 рассказал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Ранее сообщалось о случаях заболевания церкариозом, который еще называют "зудом купальщика", в Московской, Тамбовской и Нижегородской областях, а также в Башкирии.

Вознесенский пояснил, что это паразитное заболевание вызывают личинки шистосома – церкарии, которые заползают человеку под кожу.





Сергей Вознесенский врач-инфекционист Переносятся церкарии преимущественно водоплавающими птицами, которые выделяют возбудителя в воду. Поэтому, купаясь в местах их обитания, есть риск заболеть. И он повышается, если вода стоячая.

"Особенно надо быть осторожными людям, имеющим различные кожные заболевания. В этом случае личинке проще проникнуть под кожу", – предупредил инфекционист.

Чтобы максимально обезопасить себя, эксперт посоветовал плавать только в водоемах, которые официально разрешены для купания. В то же время он добавил, что церкариоз распространен преимущественно в тропических странах.

"Там, где температура воды выше 18–22 градусов, вероятность заболеть выше, чем там, где она холоднее. Просто личинки в более северных регионах менее дееспособны", – заключил Вознесенский.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что купальный сезон лучше открывать, когда температура воды прогреется до 22 градусов. При этом входить в воду она посоветовала плавно, погружаясь сначала по щиколотку, затем по колено, потом до середины бедра.

