SHOT: десятки россиян заболели церкариозом после начала купального сезона

Фото: телеграм-канал SHOT

В России после начала купального сезона участились случаи "зуда купальщика", из-за которого возникает сыпь и жар. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Церкариозом (паразитарное кожное заболевание, вызываемое личинками гельминтов-церкарий. – Прим. ред.) уже заразились десятки жителей Московской, Тамбовской и Нижегородской областей, а также Башкирии.

Чаще всего "зуд купальщика" можно подхватить в пресном, теплом, непроточном водоеме, особенно с большим содержанием водорослей. Также переносчиками личинок гельминтов-церкарий являются утки.

Один из жителей Башкирии рассказал в беседе с изданием, что купался на теплом озере и отдыхал на протяжении всего дня на бесплатном пляже. Однако через два дня у него на коже появились волдыри, которые сильно чешутся.



В связи с этим врачи посоветовали надевать более плотные купальники, через которые паразиты не смогут проникнуть под кожу. Также россиян попросили не купаться в стоячей воде и в водоемах с утками. Кроме того, медики призвали не пускать к подобной воде детей, так как они переносят заболевание в тяжелой форме.

В Москве признаны пригодными для купания семь зон для отдыха: озеро "Белое", "Черное", Школьное озеро, Тропарево, Мещерское, Серебряный бор № 2 и 3.

Зоны для отдыха в САО ("Левобережье", пляж "Динамо" и Головинские пруды) приняты в эксплуатацию, но без права купаться. Гражданам разрешат заходить в водоемы лишь после получения удовлетворительных результатов воды.

