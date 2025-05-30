Семь зон в Москве признаны пригодными для отдыха с купанием

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семь зон для отдыха в Москве признаны пригодными для купания, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

"Управление <...> контролирует обеспечение показателей безопасности факторов среды обитания для здоровья человека, в том числе при организации летнего отдыха москвичей на водных объектах", – говорится в сообщении.

Еще перед началом летнего купального сезона специалисты ведомства вместе с представителями префектур и МЧС участвовали в работе по приемке зон отдыха к летней эксплуатации. Проводился отбор проб воды и песка для исследования по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.

Также специалисты оценивали наличие контейнерных площадок, медицинского и спасательного пунктов, раздевалок, туалетов и душевых, санитарное состояние объектов торговли и общественного питания.

На текущий летний сезон было предъявлено 12 из 14 зон отдыха с купанием, так как 2 из них были закрыты на реконструкцию – Мазиловский пруд на западе Москвы и Дунькин пруд в Зеленограде. Прошли проверку лишь 7 территорий, где можно купаться:

озеро "Белое" (ВАО);

озеро "Черное" (ЗелАО);

Школьное озеро (ЗелАО);

Тропарево (ЮЗАО);

Мещерское (ЗАО);

Серебряный бор – 2 (СЗАО);

Серебряный бор – 3 (СЗАО).

Зоны для отдыха в САО ("Левобережье", пляж "Динамо" и Головинские пруды) приняты в эксплуатацию, но без права купаться. Гражданам разрешат заходить в водоемы лишь после получения удовлетворительных результатов воды, информация об этом будет оперативно размещена на сайте столичного Роспотребнадзора.

На территории Москвы будут работать зоны для отдыха без возможности купания. Там есть пляжи, но качество воды не проходит проверку. Таких зон в городе 39.



Голицынский, Екатерининский, Калитниковский пруды, Красногвардейские и Новодевичьи пруды, а также Новоспасский и Патриарший пруды, Пушкинская набережная Москвы-реки (ЦАО). Ангарские пруды, парк "Дружбы", прибрежная зона Химкинского водохранилища у ЖСК "Лебедь" (САО). Джамгаровский и Дворцовый (Останкинский) пруды, Долгие (Виноградовские) пруды № 1 и 2, Лазоревые пруды № 1 и 2, Лианозовский пруд, пруды № 3–6 на территории ВДНХ, Садовый пруд (СВАО). Круглый, Большой Дворцовый (Кусковский) и Лебедянский пруды, Терлецкая дубрава, Серебряно-Виноградный пруд, пруды парка "Радуга" (Большой Графский, Итальянский), Черкизовский пруд (ВАО); Дворцово-парковый ансамбль "Лефортово", Шибаевский пруд, Кузьминские (Верхний, Нижний) пруды и Люблинские (Верхний, Нижний) пруды (ЮВАО). Борисовские пруды (ЮАО). Андреевская набережная Москвы-реки (ЮЗАО). Декоративный пруд в 15-м микрорайоне (Михайловский), Заводской (Зеленый бор) и Нижнекаменский пруды, пруд "Быково болото" (Зеленоград). Кировская и Строгинская поймы, парк "Северное Тушино", Химки-2 (СЗАО).

Всего в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания, по данным на 30 мая, специалистами отобрано 336 проб вод и проведено 2 364 исследования.



Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова призвала открывать купальный сезон тогда, когда вода прогреется до 22 градусов. При ее температуре в районе 17 градусов тоже можно купаться, но лишь закаленным и физическим активным. Их сердечно-сосудистая система способна легче приспосабливается к подобным условиям. Но даже им лучше совершать короткие заплывы и быстро выходить на берег, чтобы организм успел адаптироваться в полной мере, отмечала врач.

