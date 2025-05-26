Терапевт Чернышова: купание в 17-градусной воде может закончиться остановкой сердца

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Купальный сезон лучше открывать, когда температура воды прогреется до 22 градусов. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, при температуре воды в районе 17 градусов купаться в целом допустимо лишь закаленным и физически активным людям, так как их сердечно-сосудистая система легче приспосабливается к подобным условиям. Однако даже им лучше совершать короткие заплывы и быстро выходить на берег, чтобы организм успел адаптироваться в полной мере, отметила врач.





Надежда Чернышова врач-терапевт В целом комфортной считается температура в 22 градуса и выше. Детям, пожилым и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, не рекомендуется открывать сезон при более холодной воде. Это особенно опасно, если есть заболевания сердечно-сосудистой системы: может возникнуть рефлекторный спазм сосудов, что рискует закончиться даже остановкой сердца.

Также в группе риска люди с дыхательными заболеваниями, от туберкулеза до бронхиальной астмы. Для них погружение в холодную воду – серьезная нагрузка, так как организм реагирует повышением частоты и глубины дыхания. Кроме того, риск обострения есть при заболеваниях почек и суставов, пояснила Чернышова.

Абсолютно всех терапевт предостерегла от прыжков в холодную воду, если тело нагрелось на солнце. Это грозит холодовым шоком, потерей сознания и большой нагрузкой на дыхательную систему, подчеркнула специалист.





Надежда Чернышова врач-терапевт Входить в воду важно плавно, погружаясь сначала по щиколотку, затем по колено, потом до середины бедра. Можно поплескать на руки и грудную клетку, чтобы организм успел приспособиться.

Перед входом в воду также желательно сделать несколько любых физических упражнений, чтобы кровеносная система пришла в тонус. Достаточно даже просто пройтись быстрым шагом по берегу, заключила эксперт.

Ранее власти Москвы сообщили, что столичные водолазы готовят водоемы к открытию купального сезона. В частности, им необходимо очистить дно от мусора и травмоопасных предметов.

