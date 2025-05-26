Терапевт Чернышова: купание в 17-градусной воде может закончиться остановкой сердца

26 мая, 15:26Общество
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Купальный сезон лучше открывать, когда температура воды прогреется до 22 градусов. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По ее словам, при температуре воды в районе 17 градусов купаться в целом допустимо лишь закаленным и физически активным людям, так как их сердечно-сосудистая система легче приспосабливается к подобным условиям. Однако даже им лучше совершать короткие заплывы и быстро выходить на берег, чтобы организм успел адаптироваться в полной мере, отметила врач.
Также в группе риска люди с дыхательными заболеваниями, от туберкулеза до бронхиальной астмы. Для них погружение в холодную воду – серьезная нагрузка, так как организм реагирует повышением частоты и глубины дыхания. Кроме того, риск обострения есть при заболеваниях почек и суставов, пояснила Чернышова.
Абсолютно всех терапевт предостерегла от прыжков в холодную воду, если тело нагрелось на солнце. Это грозит холодовым шоком, потерей сознания и большой нагрузкой на дыхательную систему, подчеркнула специалист.
Перед входом в воду также желательно сделать несколько любых физических упражнений, чтобы кровеносная система пришла в тонус. Достаточно даже просто пройтись быстрым шагом по берегу, заключила эксперт.
Ранее власти Москвы сообщили, что столичные водолазы готовят водоемы к открытию купального сезона. В частности, им необходимо очистить дно от мусора и травмоопасных предметов.