SHOT: россияне пожаловались на нашествие медуз на турецких курортах

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Россияне начали жаловаться на нашествие медуз на курортах в Турции, в том числе на пляжах Кемера. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам туристов, за последние несколько дней количество ожогов от медуз сильно увеличилось. Россияне жалуются на жжение и зуд, а также высыпания на коже после купания. В связи этим некоторые отказываются плавать в море и отдают предпочтение бассейнам в отелях.

Однако журналисты сообщают, что медуз практически не видно в воде. Несмотря на это, их щупальца достают до людей и жалят их. Именно по этой причине туристы начали массово покупать в турецких аптеках противоаллергенные кремы и антигистаминные препараты.

Ранее на побережье мыса Тарханкут на западе Крыма заметили большое скопление корнеротов. По мнению ученых, их появление может быть связано с сильными северо-западными ветрами и прибрежными циркуляционными течениями.

Биолог и энтомолог Роман Хряпин рассказал, что медуза-корнерот водится в Черном и Азовском морях. Она достаточно крупная и вызывает сильное неприятное поражение кожи. Но, по его словам, к каким-либо серьезным последствиям это не приводит.

