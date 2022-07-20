Врач рассказала об опасности встречи с ядовитой медузой

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Химические ожоги и покраснения могут остаться от контакта с медузой, заявила врач-дерматокосметолог Ольга Божок.
"Правда на нашем черноморском побережье смертельно опасные медузы не обитают. Тут надо понимать, что медуза выделяет яд на щупальца, а не на непосредственно шапку. При контакте с медузой остаются химические ожоги, покраснения и раздражения", – сообщила она в беседе с News.ru.
Эксперт призвала избегать попадания прямых солнечных лучей на место ожога, так как от этого на коже может остаться пигментное пятно.
После получения химического ожога Божок рекомендовала смыть мылом яд с кожи, после чего несколько дней следует принимать противоаллергические препараты. Кроме того, для лечения ожога стоит использовать увлажняющие кремы.
Ранее профессор кафедры зоологии беспозвоночных МГУ Елена Темерева предупредила туристов о смертельно опасных медузах и моллюсках на российских и зарубежных курортах.
Так, во Владивостоке отдыхающие могут встретить ядовитую медузу-крестовичка. При этом, как уточнила эксперт, ее можно не заметить из-за небольших размеров.
На зимовку в Азовское море приплыли медузы
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