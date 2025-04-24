Подготовка водоемов к открытию купального сезона началась в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Столичные спасатели начали готовить водоемы к открытию купального сезона. Об этом в беседе с журналистами рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах приступили к обследованию дна водоемов, расположенных в зонах отдыха с возможностью купания", – отметил он.

Основной задачей специалистов является обнаружение и удаление мусора и разных травмоопасных предметов, которые накопились в воде за прошедшую осень и зиму. Само обследование проходит в несколько этапов. Сначала работники удалят крупный бытовой и природный мусор и осмотрят берег. Затем, в мае, пройдет повторная очистка водоемов.

"Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в середине купального сезона", – сказал Бирюков.

Он обратил внимание, что безопасность на столичных водоемах круглый год обеспечивают свыше 500 сотрудников поисково-спасательной службы на водных объектах.

Несмотря высокую температуру, которая сохранялась в столице в последнее время, открывать купальный сезон в столичном регионе пока рано, уверены синоптики. Это связано с тем, что вода в реках и водохранилищах все еще остается холодной.

