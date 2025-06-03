Врач Уланкина: неразрешенные водоемы могут быть опасны для купания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Неразрешенные для купания водоемы могут быть опасны для здоровья, заявила врач Ольга Уланкина. Об этом сообщает Life.ru.

"Вода в них нередко содержит бактерии и паразитов, которые способны вызвать инфекции кожи, кишечные заболевания и другие проблемы со здоровьем. Дно сомнительных водоемов может быть опасным – с камнями, корягами, стеклом, пластиком <...> Это грозит травмами", – подчеркнула медик.

Также, по ее словам, обычно в разрешенных местах находятся специалисты службы спасения, которые в случае необходимости придут на помощь. В непроверенных водоемах придется рассчитывать только на себя или окружающих.

Кроме того, Уланкина напомнила, что особое внимание необходимо уделить водоемам с утками и другими водоплавающими птицами, которые могут быть носителями различных вирусов и бактерий, включая кишечную палочку и сальмонеллу. Помимо этого, экскременты птиц загрязняют воду, повышая тем самым риск заражения для купающихся.

"Чтобы летние купания были не только приятны, но и безопасны для здоровья, полезно придерживаться правил: избегать плавания после дождя (когда в воду попадают загрязнения с берега), не погружаться в водоемы рядом с заводами, свалками или сельхозугодьями", – отметила медик.

Врач также рекомендовала не прыгать в водоем с непроверенным дном, поскольку это может привести к серьезной травме.

Лучшими вариантами для летних купаний являются официальные пляжи, проверенные Роспотребнадзором, а также бассейны с хлорированием или места с проточной водой, например реки с течением.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова призвала открывать купальный сезон тогда, когда вода прогреется до 22 градусов. При ее температуре в районе 17 градусов тоже можно купаться, но лишь закаленным и физически активным. Их сердечно-сосудистая система способна легче приспосабливается к подобным условиям. Но даже им лучше совершать короткие заплывы и быстро выходить на берег, чтобы организм успел адаптироваться в полной мере, отмечала врач.

