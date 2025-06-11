Эксперт Щетинин назвал главные правила безопасного отдыха на водоемах летом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Купание на неизвестных пляжах опасно, поскольку дно водоемов не проверено. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

Ранее начальник отдела нормативного правового обеспечения и перспективного развития департамента Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Александр Нестеров сообщил, что с начала 2025 года на воде погибло 756 человек, 62 из которых – дети.

По словам Щетинина, купаться можно только в официально разрешенных для этого местах. Дно таких водоемов очищено от опасных предметов, в том числе от стекла и коряг, а на берегу дежурят спасатели, объяснил эксперт.





Сергей Щетинин заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин Еще одно важное правило – никогда не оставлять ребенка без присмотра в воде. Надо постоянно держать их в поле зрения: когда дети тонут, то от испуга не понимают, что с ними происходит, поэтому не подают сигналов помощи. И, конечно, лучше всего отдыхать с ними на специальных пляжах, где глубина водоема небольшая.

Взрослым же не стоит забывать, что большое количество людей тонет в состоянии алкогольного опьянения, отметил эксперт.

"Также категорически нельзя подплывать к движущимся моторным лодкам и нырять с них в воду, так как есть риск получить удар винтом", – предупредил Щетинин.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предостерегла от прыжков в холодную воду, если тело нагрелось на солнце. По ее мнению, это грозит холодовым шоком, потерей сознания и большой нагрузкой на дыхательную систему.

