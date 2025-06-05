Ветеринар Алешина: после купания в пруду собака может заразиться стафилококком

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Стафилококковая инфекция, стригущий лишай и ревматическое воспаление могут развиться у собаки после купания в озере или пруду. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.

Она предупредила, что питомцу ни в коем случае нельзя позволять купаться в стоячем водоеме.

"В различных прудах и озерах, особенно в жару, очень бурно развиваются всевозможные микроорганизмы. После купания в такой воде у животного могут начаться грибковые поражения кожи, в частности стригущий лишай. Также есть риск подхватить бактериальную инфекцию, например стафилококковую", – отметила эксперт.





Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой Купать питомца надо в реке. При этом важно, чтобы течение в водоеме не было слишком бурным, иначе собака может с ним не справиться. Плюс место надо выбирать подальше от оборудованного для купания людей, где питомцам запрещено плавать согласно законодательству РФ.

При этом животному можно разрешать купаться не больше 5–10 минут, отметила Алешина.

"Надо учитывать, что вода в водоемах обычно не прогревается больше чем до 20 градусов, а температура тела собаки в норме – примерно 38 градусов. Поэтому, купаясь минут 15–20, она легко может получить переохлаждение", – предупредила ветеринар.

После этого у собак обычно возникают ревматические воспаления мышц, сопровождающиеся болевыми синдромами. Особенно часто и тяжело болеют собаки с большой мышечной массой, такие как стаффордширские терьеры и булли. Также после переохлаждения у собак бывают риниты и бронхиты, добавила специалист.





Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой Собак с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем лучше вообще не купать в открытом водоеме: резкий перепад температур может усугубить их состояние. Лучше просто обливать питомца дома водой комнатной температуры.

Ранее ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина рассказала, что обитающие на территории Московского региона клещи могут переносить пироплазмоз (или бабезиоз). Без соответствующего лечения это заболевание примерно в 90 процентах случаев заканчивается смертью питомца. Самый эффективный способ защитить собаку – дать ей таблетку от клещей.

