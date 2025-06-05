Ветеринар Алешина: после купания в пруду собака может заразиться стафилококком

05 июня, 12:36Общество
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Стафилококковая инфекция, стригущий лишай и ревматическое воспаление могут развиться у собаки после купания в озере или пруду. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.
Она предупредила, что питомцу ни в коем случае нельзя позволять купаться в стоячем водоеме.
"В различных прудах и озерах, особенно в жару, очень бурно развиваются всевозможные микроорганизмы. После купания в такой воде у животного могут начаться грибковые поражения кожи, в частности стригущий лишай. Также есть риск подхватить бактериальную инфекцию, например стафилококковую", – отметила эксперт.
При этом животному можно разрешать купаться не больше 5–10 минут, отметила Алешина.
"Надо учитывать, что вода в водоемах обычно не прогревается больше чем до 20 градусов, а температура тела собаки в норме – примерно 38 градусов. Поэтому, купаясь минут 15–20, она легко может получить переохлаждение", – предупредила ветеринар.
После этого у собак обычно возникают ревматические воспаления мышц, сопровождающиеся болевыми синдромами. Особенно часто и тяжело болеют собаки с большой мышечной массой, такие как стаффордширские терьеры и булли. Также после переохлаждения у собак бывают риниты и бронхиты, добавила специалист.
Ранее ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина рассказала, что обитающие на территории Московского региона клещи могут переносить пироплазмоз (или бабезиоз). Без соответствующего лечения это заболевание примерно в 90 процентах случаев заканчивается смертью питомца. Самый эффективный способ защитить собаку – дать ей таблетку от клещей.