Прокуратура начала проверку после загрязнения реки Яузы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку по факту загрязнения реки Яузы вблизи 1-го Медведковского моста. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.

"Специалистами проведены работы по локализации загрязнения, продолжается мониторинг водного объекта, устанавливается источник загрязнения", – говорится в сообщении.

Специалисты уже остановили распространение загрязнения, а также отобрали пробы воды на участках реки. По результатам проверки, если будут на то основания, надзорное ведомство рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее природоохранная прокуратура проверяла факт загрязнения реки Серебрянки на востоке Москвы. Тогда был выявлен его источник в акватории Юго-Восточного Терлецкого пруда. Специалисты локализовали загрязнение и отобрали пробы.

