Ученые исследуют водные экосистемы в городской части "Лосиного Острова"

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Ученые продолжают масштабные полевые исследования в московской части национального парка "Лосиный Остров". Особое внимание уделяется экологическому и рекреационному состоянию Казенного пруда. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В апреле этого года группа ученых, среди которых сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук, взяла пробы планктона и бентосных организмов из Бабаевского пруда, а также отобрала образцы верхнего слоя донных отложений в Казенном пруду. Это необходимо для оценки текущего экологического и рекреационного состояния водоемов.

На следующем этапе ученые собираются проанализировать видовой состав бентосных организмов и ветвистоусых рачков кладоцер (представителей планктона. – Прим. ред.).

Эти микроорганизмы являются биоиндикаторами, по наличию которых и структуре их популяций можно судить о степени загрязненности водоема. Если наличие планктона показывает, что вода относительно чистая, то данные организмы свидетельствуют об обратном.

На основе своих исследований ученые разрабатывают рекомендации по улучшению состояния пруда. Сейчас в Казенном пруду наблюдается высокая степень зарастания, скопление органических веществ и дефицит кислорода зимой. Такие условия могут нанести ущерб водной фауне, поэтому специалисты отметили важность повышения проточности пруда с помощью подачи дополнительного объема чистой воды или прочистки водоотводящих каналов. При этом очистка водоема не должна быть разовой. Здесь необходим комплексный подход и постоянный мониторинг.

Руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева отметила, что регулярные экологические исследования – это основа грамотного управления природными территориями Москвы. Они позволяют принимать эффективные решения – не на краткосрочную перспективу, а с учетом будущего Москвы как зеленого и экологически благополучного города.

Ранее шесть молодых зайцев-беляков выпустили в московской части национального парка "Лосиный остров". Численность этих животных сократилась около 25 лет назад из-за вирусных инфекций, вид занесен в Красную книгу Москвы.