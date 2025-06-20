"Лосиный остров" показал, как птенец чайки пытается начать летать

Национальный парк "Лосиный остров" опубликовал в своем телеграм-канале кадры, на которых видно, как птенец озерной чайки пытается начать летать.

"Крылья – это мощные "двигатели". Чтобы поднять тело в воздух и держать его, нужны очень сильные грудные мышцы. Чем больше машет птенец сейчас, тем крепче они будут. Когда перья полностью вырастут, он сможет свободно летать", – рассказали представители парка.

По словам экспертов, это произойдет уже через несколько недель. Птенец будет взлетать для того, чтобы следовать за родителями или отправиться на поиски пищи.

В нацпарке также рассказали, что посетители "Лосиного острова" могут наблюдать за переменами в птичьей жизни с Понтонной тропы, а также с наблюдательной вышки с помощью специальной оптики.

Ранее сообщалось, что в "Лосином острове" начали выводить потомство кряквы. Эти птицы способны воспитывать даже чужих птенцов. При этом сотрудники нацпарка подчеркнули, что навредить птичьим семействам может даже безобидное любопытство.

