В "Лосином острове" ведется круглосуточный мониторинг живой природы

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В национальном парке "Лосиный остров" ведется круглосуточный мониторинг живой природы, а также регулярно проводятся охранные мероприятия. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Здесь обитают более 300 видов позвоночных животных и свыше полутора тысяч разновидностей насекомых и других беспозвоночных. Кроме того, в части парка в границах города встречаются виды из Красной книги столицы. На этой природной территории также живут 10–12 особей лосей, произрастает около тысячи видов растений и более 140 разновидностей грибов.

Для сохранения экосистем специалисты проводят биотехнические мероприятия, устанавливают и обслуживают искусственные гнездовья, восстанавливают нарушенные участки леса.

Весной в лесах "Лосиного острова" зацветают медуница неясная, ветреница лютичная и хохлатка плотная. Медуница является важным источником нектара для насекомых-опылителей. В апреле расцветает чистяк весенний, а в мае – вероника дубравная. Здесь же встречаются редкие и охраняемые виды растений. Например, любка двулистная, дремлик болотный, кувшинка белая и багульник болотный.

В "Лосином острове" можно увидеть певчих дроздов, зябликов, зарянок и скворцов, а также ласточек и соловьев. Из-за периода гнездования птиц до конца июля на территории нацпарка вводится ограничение на шум.

Обитающие в парке лоси выходят к открытым участкам леса. Зимой они питаются побегами деревьев, корой, а весной и летом – травянистыми растениями. Лосята у животных появляются на свет в апреле и мае.

Кроме того, весной в парке пробуждаются ежи. Активными становятся и летучие мыши. Лесной нетопырь возвращается из дальних мест миграций, а одного двуцветного кожана находили в районе Метрогородок. Большую часть времени летучие мыши проводят в дуплах деревьев, трещинах зданий или домиках. В сумерках они вылетают на охоту, используя эхолокацию.

Жители и гости столицы могут узнать о парке в эколого-просветительских центрах департамента, а также на прогулках по экскурсионным маршрутам.

Ранее в нацпарке "Лосиный остров" на плесе Верхнеяузских болот вылупились первые птенцы чаек. В период появления птенцов необходимо соблюдать тишину и не приближаться к ним, чтобы не нарушить процесс развития, рассказали в парке.

До этого в парке сообщали, что кряквы начали выводить потомство. Эти птицы способны воспитывать даже чужих птенцов. В нацпарке уточнили, что даже безобидное любопытство может навредить птичьим семействам.