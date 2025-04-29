В городской части "Лосиного острова" начались полевые экологические исследования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полевые экологические исследования начались в городской части национального парка "Лосиный остров". Специалисты планируют изучить биологическое разнообразие водоемов и состояние популяций редких видов животных и растений, передает портал мэра и правительства Москвы.

Работа исследователей играет важную роль в сохранении природы столичного парка, отметила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева. Город наблюдает за биоразнообразием территории, на которой можно встретить более 300 видов животных, а также более тысячи видов растений.

"При этом данные научных исследований помогают сформировать вектор развития территории как в части сохранения видов, так и в части экологического просвещения горожан", – добавила глава ведомства.

Специалисты начали проводить комплексные работы в прошлом году. В исследовании принимает участие группа из более 80 ученых, в том числе представителей Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук. За 2024 год по заказу правительства Москвы им удалось собрать внушительный массив данных по редким и чужеродным видам, а также по разнообразию наземных и водных экосистем.

"Была подготовлена концепция сохранения экосистем, разработана программа мероприятий, в этом году мы реализуем эту программу и продолжим исследования", – уточнил кандидат биологических наук Андрей Решетников, руководитель группы гидробиологии, старший научный сотрудник лаборатории поведения низших позвоночных института.

В текущем году исследователи приступили к изучению разнообразия живых организмов в водоемах на примере Бабаевского пруда. Для анализа были взяты пробы фито- и зоопланктона, а также бентосных организмов, которые живут в грунте водного объекта.

В дальнейшем специалисты проведут работу с образцами в лабораторных условиях. Им предстоит определить, какие виды планктонных рачков и коловраток обитают в водоеме и в каком количестве. Кроме того, исследователи планируют выяснить, какие представители низших позвоночных присутствуют в нем на данный момент.

В ходе прошлогодних исследований были обнаружены редкие для Москвы виды растений и животных, включая серую жабу. Эта амфибия была впервые выявлена в текущем году в Бабаевском пруду.

Комплексные исследования городской части нацпарка помогают оценить состояние и динамику биогеоценозов, а также их благополучие. Это необходимо для контроля за численностью редких и охраняемых видов животных и отслеживания возможного проникновения инвазивных видов в экосистемы.

По словам научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, исследования показали низкий уровень влияния человека на природу "Лосиного острова". Он отметил важность сохранности благоприятной среды для развития биоразнообразия нацпарка. Как подчеркнул ученый, мониторинг состояния видов флоры и фауны продолжится.