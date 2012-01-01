Ученые предупредили о глобальной опасности обесцвечивания коралловых рифов

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило о масштабном обесцвечивании кораллов, вызванном рекордными температурами воды в океане. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Глобальное изменение климата, несомненно, оказывает огромное влияние на экологию планеты. Но если некоторые из таких явлений кажутся нам очевидными (например, таяние ледников, повышение средних температур и уровня мирового океана), то другие становятся для многих неожиданными. В списке неочевидных последствий потепления есть и замедление вращения Земли, и ускоренный рост европейского бука, и даже разрушение древних мумий. Коралловые рифы – одна из самых заметных и при этом самых хрупких экосистем планеты, и повышение планетарной температуры оказало на них неочевидное влияние: рифы обесцвечиваются.

Стоит пояснить, что это явление не так уж безобидно, как кажется на первый взгляд. Кораллы – это кальциевые скелеты живых существ, которые называются коралловыми полипами. Растут они примерно по сантиметру в год, поэтому на образование среднего рифа могут уйти века, а чтобы появился остров, потребуются тысячелетия. Полипы бывают самыми разными (существует более десятка различных видов, разделенных на два подкласса), они отличаются морфологией, размерами и цветом. Эти существа отлично уживаются вместе, а потому здоровый коралловый риф радует глаз разнообразием оттенков. Но когда полипы гибнут, от них остаются только скелеты – в основном буровато-серые.

Жизнеспособность кораллов сильно зависит от температуры воды, но кажется странным, что их убивает не только охлаждение среды, но и незначительный нагрев. Оказалось, что при потеплении в воде появляется слишком много микробов, отчего снижаются содержание кислорода и кислотность среды, а это сочетание смертельно для коралловых полипов. Разумеется, на мертвом рифе пропадает и остальная жизнь: его обитателям не хватает пищи. Рыбы, моллюски, ракообразные и все остальные яркие представители кораллового биома погибают или покидают бесцветный риф.

За всю историю наблюдений массовая гибель кораллов наблюдалась несколько раз. Например, в 1998 году, когда температура океанских вод превысила критическое значение, обесцветился 21% всех рифов планеты. Следующий температурный пик пришелся на 2014–2017 годы, и тогда потеря цвета составила 68%. Теперь же специалисты озвучивают более угрожающие данные: по их информации, сегодня на Земле стали бесцветными 84% кораллов.



Во Флориде в среднем погиб каждый пятый коралл. На тихоокеанской стороне Мексики в одном районе погибло от 50 до 93% кораллов. Почти четверть кораллов погибла от жары в прошлом году на отдаленных островах Чагос в центре Индийского океана. После обесцвечивания в начале 2024 года, которое привело к гибели 40% кораллов в одном из районов на юге Большого Барьерного рифа, ученые описали "кладбище мертвых кораллов" и в северной его части. Специалисты сообщают о обесцвечивании рифов у берегов Мадагаскара и Восточной Африки. Явление имеет настолько обширный характер, что на планете почти не осталось так называемых термальных убежищ – районов, в которых температуры раньше не достигали экстремальных значений.

Конечно, коралловые полипы, как и любая другая форма жизни, способны восстанавливаться после катаклизмов. Но для этого им нужно несколько лет нормальных температур, а этого сейчас почти не происходит. Океанологи бьют тревогу, призывают к активным действиям по спасению уникальных экосистем. Но, похоже, с глобальным потеплением человечество ничего сделать не в состоянии. По крайней мере, пока.

Хотя...