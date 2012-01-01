Ученые рассказали, как воскресили древних "ужасных волков" из "Игры престолов"

Биотехнологическая компания Colossal Biosciences, базирующаяся в Далласе, заявила, что смогла воскресить вымерший вид млекопитающих, названный "ужасными волками". С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: AP Photo/Business Wire

Возрождением плейстоценовой мегафауны (то есть животного мира эпохи ледникового периода) занимаются множество компаний, как частных, так и государственных. Разумеется, главной целью таких исследований являются мамонты – как самый крупный, заметный и просто самый популярный вид.

У ученых даже есть ответ на вопрос "а зачем?", который неизбежно возникает у любого, кто интересуется исследованиями. Считается, что современная тундра – это остатки деградировавшей богатой экосистемы, существовавшей в плейстоцене. Мамонты, в изобилии водившиеся в этих местах, перерабатывали огромное количество листвы и травы, превращая все это в удобрения. Когда вид исчез, экосистема разрушилась, но многие исследователи считают, что возрождение "шерстистых слонов" позволит северным регионам вновь превратиться в цветущий сад.

Американская компания Colossal Biosciences тоже заявляет о планах по возрождению мамонтов – для этого она пытается выделить их ДНК и внести древние гены в клетки современных слонов. Некоторое время назад представители компании даже отчитались о первом успехе на этом пути. Правда, до мамонтов еще далеко: биоинженеры лаборатории смогли создать "шерстистых мышей". По сути, это были генетически модифицированные мыши, которым придали признаки, характерные для мамонтов, в частности густую шерсть. При этом гены, использованные для изменения лабораторных грызунов, к мамонтам не имели никакого отношения. После этого возникло подозрение, что в Colossal Biosciences занимаются в основном изменением внешних признаков, характерных для исчезнувших видов, а вовсе не их "воскрешением".

На прошлой неделе в Сети появился пресс-релиз: "1 октября 2024 года компания Colossal впервые в истории человечества успешно восстановила некогда истребленный вид. Колоссальные инновации в науке, технологиях и природоохранной деятельности позволили совершить то, что раньше было невозможным: возродить вид, численность которого долгое время была нулевой". Речь идет об "ужасном волке" – вымершем виде из рода Aenocyon, существовавшем в эпоху плейстоцена (250 000–13 000 лет назад) на территории Северной Америки. Вид был очень похож на современных волков, но его зубы были крупнее, а сила укуса – самой большой среди всех известных видов волка. "Ужасный волк" был около 1,7 метра длиной и весил около 70 килограммов.

Colossal Biosciences, как сообщается, взяла сохранившиеся фрагменты ДНК из ископаемых остатков вымершего вида и внесла их в геном современного серого волка. Когда клетки сформировали зародыши, их пересадили домашним собакам, и на свет появились три щенка, которых назвали Ромул, Рем и Халиси.



Щенки несколько крупнее своих обычных сородичей, у них чуть короче лапы, изменена форма ушей, но главное – они обладают густой и очень светлой шерстью. Согласно доступной информации, ученые внесли в геном серого волка 20 изменений, причем пять из них были направлены исключительно на придание животным белой окраски, а остальные 15 – на изменение размера тела, мускулатуры и формы ушей. О том, какие именно гены были изменены, компания не сообщает и не собирается этого делать.

Правда, специалисты расценивают это достижение крайне скептически. По их мнению, все, что сделала Colossal Biosciences, – видоизменила серых волчат, чтобы они выглядели так, как, по мнению компании, выглядели "ужасные волки". С тем же успехом, шутят они, можно было накинуть на индийского слона шерстяной плед и заявлять, что это – возрожденный мамонт.

Похоже, вернуть к жизни исчезнувшие виды у человечества не получится. А если это и удастся, то произойдет это вовсе не в ближайшее время, как заявляют некоторые исследователи.

Хотя...