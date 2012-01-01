Марсоход Perseverance снова обнаружил возможные признаки древней жизни

Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе возможные признаки древней жизни – одни из самых убедительных за всю историю поисков. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Давным-давно, примерно 4 миллиарда лет назад, Солнечная система переживала едва ли не самое беспокойное время в своей жизни, которое ученые сегодня называют "поздней тяжелой бомбардировкой". По всему межпланетному пространству носилось множество булыжников самого разного размера и состава. Они падали на поверхности планет и их спутников, оставляя после себя огромное количество следов. Именно тогда, как считается, появилось большинство ударных кратеров на Луне, Земле, Меркурии, Венере и, разумеется, Марсе. Один из таких метеоритов, врезавшись в поверхность Красной планеты, оставил после себя огромный кратер диаметром в полторы тысячи километров.

Миллиард лет спустя космическая бомбардировка поутихла, а Марс приблизился к состоянию, при котором теоретически могла зародиться жизнь. Плотность атмосферы была сопоставима с нынешней земной, а воздух у поверхности прогревался до 50° C. Вода, сконденсировавшись из горячей прежде атмосферы, образовала океан километровой глубины, а сушу прорезали русла рек, стекавших с возвышенностей. Одна из таких рек текла в тот самый кратер, и в результате в нем образовалось большое озеро.

Почему Марс со временем потерял и воду, и атмосферу, мы сегодня точно не знаем, но следы озер и рек на нем до сих пор отчетливо видны. Кратер, которому ученые дали название Езеро, был выбран для изучения по многим причинам, но была среди них и главная: поиски следов жизни. Если где-то на берегах древней реки обитали живые организмы, логично предположить, что река со временем сносила их в кратер, создавая широкую дельту. Вместо того чтобы прочесывать всю планету, можно сосредоточиться на изучении отложений, которые принесла с собой вода. Если раскопать дно древнего озера, можно прочитать сжатую, сконцентрированную историю Марса.

В 2021 году в кратере Езеро появился аппарат космического агентства NASA – марсоход Perseverance. Все эти годы он изучал грунт и собирал образцы, пытаясь найти на Марсе следы жизни. Сегодня уже понятно, что высокоорганизованных организмов на Красной планете, скорее всего, не существовало – Perseverance ищет следы деятельности микробов и бактерий. Как можно догадаться, обнаружить их после миллиардов безжизненных лет невероятно сложно. Все, чем довольствуются ученые, – это разные пятна и образования, которые могут быть следами жизни (а могут и не быть). Как только марсоход обнаруживает что-то подобное, исследователи, условно говоря, разбиваются на две команды. Те, чья специализация лежит в области, близкой к биологии, пытаются объяснить следы деятельностью микробов. Остальные ищут естественные причины: осадки, химические реакции, физические процессы – все, что могло бы дать такой же результат.



Недавно Perseverance обнаружил необычные кварцевые породы с характерными черными пятнами, напоминающими шкуру леопарда. Специалисты провели дистанционный химический анализ с помощью оборудования марсохода и обнаружили, что темные участки породы богаты железом и фосфором, а светлые содержат соединения серы. Биологи оживились: на Земле такие химические сочетания обычно являются результатом деятельности примитивных форм жизни, перерабатывающих органические вещества. Химики напоминают, что такие структуры могут образовываться и в результате небиологических процессов. Чтобы подтвердить гипотезу о существовании жизни на Марсе, необходимо более тщательное изучение.

Образец уже помещен в специальный отсек Perseverance и ожидает отправки на Землю для всестороннего анализа. Но доставка намечена только на 2033 год, и это даже неточная дата, так что ждать подтверждения или опровержения нам придется еще примерно 10 лет. Сейчас это открытие оценивается на 1 балл по специальной шкале от 1 до 7, где единица означает обнаружение "интригующего сигнала", а семерка – безоговорочное подтверждение существования жизни. Но стоит помнить, что за все время исследования Марса ни одна находка не набирала даже 1 балла. Так что загадочные "леопардовые пятна" можно считать самым значимым открытием в поисках древних организмов. Возможно, когда-нибудь мы узнаем, что бактерии действительно обитали на Марсе.

Хотя…

