Более 80 профильных экспертов приняли участие в изучении "Лосиного острова"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 80 экспертов стали участниками изучения московской части нацпарка "Лосиный остров". Результаты исследования станут основой для дальнейшей работы по сохранению и развитию экосистемы территории, рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

"Масштабная работа позволила собрать информацию о состоянии природных сообществ национального парка: его лесов, лугов, водоемов. В ходе исследования установлено, что на территории "Лосиного острова" в пределах мегаполиса обитают более 300 видов животных, произрастает более тысячи видов растений", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам эксперта, итоги исследования показали низкий уровень влияния человека на природу "Лосиного острова". Ученый также отметил важность сохранности благоприятной среды для развития биоразнообразия нацпарка. Как он подчеркнул, мониторинг состояния видов флоры и фауны продолжится.

Кроме того, Данилов-Данильян поддержал формирование "тихих зон" в столичной части территории парка, где природная среда будет защищена, а присутствие человека сведено к минимуму.

Ранее в национальный парк "Лосиный остров" вернулись после зимовки чибисы. Они занесены в Красную книгу столицы. Птицы активно осваивают знакомые места. Они обустраивают гнездовья на заливных лугах и болотистых участках парка. В нацпарке сообщили, что птицы могут найти в этих местах разных беспозвоночных для пропитания.

