Сотрудники нацпарка "Лосиный остров" призвали подкармливать птиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Перелетным птицам из-за выпавшего снега стало труднее найти себе пропитание, поэтому гости и жители Москвы могут им помочь, пополнив кормушки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу национального парка "Лосиный остров".

"Множество зябликов, скворцов, черных дроздов и дроздов-рябинников в отчаянии ищут пропитание, стайками скапливаются на пороях кабанов и колеях дорог в надежде найти хоть что-то съедобное", – отметили в пресс-службе.

Поэтому кормушки для птиц требуется пополнить несолеными и нежареными семенами подсолнечника, свежим творогом, несоленым салом. В это же время водоплавающие птицы могут найти себе достаточное пропитание на открытой воде. Олени, лоси, белки и лисы все еще ходят с зимней шерстью, поэтому им также тепло.

"Кабаны "уверенно" встретили "температурный откат". Обитательница "Лосиной биостанции" Фрося еще в субботу сделала себе теплое гнездо, натаскала много сухой травы и в комфорте дремлет. На Оленью тропу вернулись пятнистые олени и ждут подкормки", – добавили в нацпарке.

Выпавший снег не угрожает и цветам, так как цветковые первоцветы, вроде медуницы, чистяка и копытеня, еще не успели зацвести, а ветроопыляемые первоцветы – лещина, ольха, осина – сбросили мужские соцветия до снегопада.

"Это значит, что семена завязались и завязь укрыта надежно чешуями почек. Самые уязвимые сейчас птицы", – подчеркнули в "Лосином острове".

Ранее в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что с 1 апреля по 31 июля в Москве действует режим тишины на зеленых территориях для защиты птиц в период гнездования. В это время на зеленых территориях нельзя шуметь, а собак требуется выгуливать только по дорожкам, чтобы птицы смогли вывести и вырастить потомство.

