17 апреля, 14:48Город
В "Лосином острове" зацвела лиственница даурская
Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"
В национальном парке "Лосиный остров" наблюдается цветение лиственницы даурской. Об этом сообщили в телеграм-канале нацпарка.
"Весной среди нежно-зеленых иголок этого дерева появляются крошечные розовые бутоны, похожие на "миниатюрные розы". Это не цветы, а будущие шишки. Лиственницы растут в регионах с умеренным и холодным климатом, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке", – говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что лиственница даурская, внесенная в Книгу рекордов Гиннесса как самое морозостойкое дерево, зацветает весной – обычно в апреле или мае.
Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" расцвели первые в этом сезоне магнолии. Они процветут приблизительно до середины мая.
До этого в "Аптекарском огороде" раскрылся трупный цветок. В оранжерее можно увидеть, как он выглядит изнутри.
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