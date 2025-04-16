В Москве зацвели мать-и-мачеха и другие весенние растения

Фото: Пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Цветение мать-и-мачехи, пролески двулистной, а также краснокнижных хохлатки плотной и медуницы неясной наблюдается на зеленых территориях Москвы. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

Также в столице в апреле должны зацвести ветреница лютиковая, гусиный лук, калужница болотная, чистяк весенний и кислица обыкновенная. В департаменте объяснили, что мать-и-мачеха начинает цвести с марта на всех природных территориях города. Цветок считается особо ценным ранневесенним медоносом, дающим пчелам нектар и пыльцу.

Пролеску двулистную легко узнать по голубым цветам. В столице встретить ее можно не только в заказнике "Долгие пруды", но и в парке "Останкино", где растет пролеска сибирская.

Также в городе растет три вида хохлаток, которые занесены в Красную книгу Москвы. Встретить промежуточную хохлатку с характерными розовыми цветками можно в Битцевском лесу и в национальном парке "Лосиный остров". Опознать растение удастся по синим или темно-сиреневым цветкам. Оно встречается в природном заказнике "Медведковский" и фаунистическом заказнике "Долгие пруды". Хохлатка маршалла с желтыми цветками растет в Битцевском лесу и на территории ТиНАО.

Также в Красную книгу занесена медуница неясная, ее можно найти в "Лосином острове". Растение получило свое название из-за большого количества нектара. Кроме того, цветки со временем меняют окраску от розового к синему.

Еще одно весеннее растение, ветреница лютиковая, может прожить 50 лет за счет своего корневища, благодаря которому вырастают автономные растения-клоны. Ее можно встретить на всех природных территориях столицы.

Гусиный лук цветет на шестой год своей жизни. Его любят щипать гуси, поэтому второе его название – гусятник. Москвичи могут встретить его в "Лосином острове", Измайловском лесопарке и Битцевском лесу.

Также в Красной книге столицы можно увидеть калужницу болотную, которая растет в комплексном заказнике "Алтуфьевский", природных заказниках "Долина реки Сетуни" и "Медведковский", природно-исторических парках "Останкино" и "Покровское-Стрешнево", на территориях памятников природы "Долина реки Чермянки от проезда Дежнева до устья" и "Сходненская чаша".

Вместе с тем представители департамента призвали москвичей бережно относиться ко всем растениям вне зависимости от их охранного статуса.

Ранее в нацпарке "Лосиный остров" зацвел рододендрон даурский. Обычно он цветет в начале мая, но в дендрарии "Лосиного острова" уже появились розовые бутоны, которые распустятся в ближайшее время. Свое название цветок получил в честь Даурии, географической территории в районе Забайкалья. Рододендрон даурский обладает высокой зимостойкостью.

