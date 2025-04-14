Рододендрон даурский зацвел в нацпарке "Лосиный остров"

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Рододендрон даурский зацвел в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

В естественных условиях цветение растения происходит в начале мая. Однако на рододендроне в дендрарии "Лосиного острова" уже сейчас появились розовые бутоны, которые распустятся в ближайшее время.

"Рододендрон родом из Даурии – так эту географическую территорию Забайкалья называли на Руси до середины XVII века. Рододендрон даурский обладает высокой зимостойкостью", – говорится в сообщении.

Кроме того, гости дендрария могут посмотреть на рябинник рябинолистный из семейства розоцветных. Это одно из первых растений, которое пробуждается после зимы. Его листья имеют красивый зеленовато-бордовый оттенок, напоминающий листья рябины.

Ранее в "Аптекарском огороде" распустились тюльпаны и нарциссы. Как отметили в пресс-службе учреждения, в Ботаническом саду МГУ все расцветает раньше, потому что там теплее, чем в других местах столицы.

Помимо этого, в 20-х числах апреля в "Аптекарском огороде" расцветут первые в городе магнолии и сакуры. В начале мая распустятся яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль, рябчики и черемуха.

