"Мясной цветок" впервые расцвел в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Симплокарпус зловонный, известный как "мясной цветок", впервые расцвел в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщает пресс-служба столичного сада.

Растение находится в Теневом саду. Оно не только привлекает необычным внешним видом, но и весьма специфическим запахом.

Как рассказали в учреждении, симплокарпус зловонный растет в сырых регионах Северной Америки, Европы и Азии. Он славится своими соцветиями, которые распускаются ранней весной. Однако его главная особенность – резкий запах, напоминающий гниющее мясо. Этот аромат привлекает мух, которые пытаются отложить яйца на цветке, тем самым опыляя его.

Ранее в Субтропической оранжерее "Аптекарского огорода" расцвело помело. На ветвях дерева распустились крупные белые цветы со сладковатым запахом. Плоды растения достигают 30 сантиметров в диаметре и могут весить до 10 килограммов. В среднем они созревают 6–8 месяцев.