Рододендрон даурский расцвел в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Рододендрон даурский, известный также как сибирский багульник, распустился в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщается в телеграм-канале сада.

Ярко-розовые цветы кустарника украшают Вересковую горку под открытым небом.

"Это не только красиво, но и символично: растение получило свое название в честь Даурии – исторической области в Забайкалье", – говорится в публикации.

Посетители также могут увидеть в саду подснежники, крокусы и другие весенние цветы. В Субтропической оранжерее уже распустились орхидеи, азалии, сирень, нарциссы и другие растения. В ближайшее время также начнет цвести Аморфофаллус коньяк.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвели весенники зимующие. Цветки растения появляются в феврале или марте, однако в условиях мягкой зимы могут расцвести даже в январе. Посетители могут увидеть желтые цветы, а также поляны подснежников в Теневом саду около главного входа.