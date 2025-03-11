Весенники зимующие расцвели в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Весенники зимующие (Eranthis hyemalis) расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сада.

Цветки у этого растения появляются уже в феврале или марте, а в условиях мягкой зимы могут расцвести даже в январе. В дикой природе цветок часто растет в лиственных лесах.

"Родиной весенника считается Южная Европа, особенно регионы Средиземноморья. Однако благодаря своей выносливости и красоте он распространился по всему миру. Сегодня его можно встретить в садах и парках Европы, Северной Америки и даже Азии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители могут увидеть желтые цветы, а также поляны подснежников в Теневом саду у главного входа.

Ранее в Ботаническом саду созрел урожай пальмы трахикарпус форчуна в старинной субтропической оранжерее. Черно-синие плоды покрыты густыми волосками. Они появляются на желтых побегах, а их яркая расцветка способна привлекать птиц, которые распространяют семена.

Плоды трахикарпуса форчуна в "Аптекарском огороде" являются только украшением, поскольку семена в них не завязываются.