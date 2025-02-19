Урожай пальмы трахикарпус форчуна созрел в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Урожай пальмы трахикарпус форчуна созрел в старинной субтропической оранжерее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщается в телеграм-канале сада.

"Плоды пальмы висят на высоте восемь метров, почти под самой крышей оранжереи, и разглядеть их невооруженным глазом практически невозможно. Но благодаря мастерству куратора субтропиков Алексея Филина, который вооружился веревкой и секатором на длинной штанге, один из побегов с плодами был срезан специально для посетителей", – подчеркнула пресс-служба.

Черно-синие плоды покрыты густыми волосками. Они появляются на желтых побегах, а их яркая расцветка способна привлекать птиц, которые распространяют семена. Из-за волосков плоды кажутся шершавыми, поэтому пальму называют шершавоплодник.

При этом плоды трахикарпуса форчуна в "Аптекарском огороде" являются только украшением, поскольку семена в них не завязываются. Оба экземпляра представлены с женскими цветками, поэтому плоды щупленькие и нежизнеспособные, объяснили в саду.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвела уникальная орхидея "Яйцо в гнезде". Она родом из тропиков Мьянмы, Таиланда, Малайзии и Южного Китая. Ее можно увидеть в Пальмовой оранжерее за стеклом. Листья орхидеи темно-зеленые с серебристым мраморным узором, а внутри имеются яркие пурпурные пятна. Диаметр цветка составляет 8 сантиметров.

